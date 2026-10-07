Два мужчины пропали после поездки на катере в Красноярском крае

В Красноярском крае пропали два местных жителя после поездки на катере. Об этом сообщили в центре «Спасатель» .

По данным центра, они отправились из поселка Приморск в залив Сисим по водохранилищу и перестали выходить на связь в понедельник, 5 октября. Добровольцы начали обследовать акваторию и прибрежную зону в поисках пропавших.

Нашли мужчин в среду, 7 октября.

«Мужчины, которые вышли в залив Сисим 5 октября, нашлись — они находятся в поселке Приморск», — заявили в «Спасателе».

Подробности и обстоятельства их исчезновения пока не раскрыли.

В августе в Красноярском крае во время сплава по реке Кан пропала семья с восьмилетним ребенком. Позже их нашли, медицинская помощь им не понадобилась.