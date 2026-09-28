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    Число погибших при пожаре на производстве пиротехники под Ярославлем выросло до 14

    Фото: РИА «Новости»

    Число погибших при пожаре на производстве пиротехнических изделий в Ярославской области увеличилось до 14. Еще одна женщина пострадала, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе губернатора региона Михаила Евраева.

    Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбирать завалы на месте происшествия. Огонь охватил два здания на территории производства петард. К тушению привлекли более 100 человек и 40 единиц техники, к 17:54 по московскому времени пожар удалось локализовать.

    Евраев сообщил, что взял ситуацию на личный контроль. По его словам, семьям погибших и пострадавшим окажут необходимую помощь. В регионе также готовят решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации.

    На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Ярославской области Светлана Козлова. Региональная прокуратура поставила ситуацию на контроль.

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