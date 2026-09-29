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    В Нальчике пациент ПНД зарезал продавщицу ларька

    Фото: 360.ru

    В Нальчике местный житель напал с ножом на продавщицу ларька рядом с домом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

    Мужчина 27 сентября пришел в магазин, поссорился с продавщицей и нанес ей несколько ударов. Женщина скончалась на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

    По сведениям источника 360.ru, подозреваемому 38 лет, он психолог по образованию. В последнее время он стал пациентом психоневрологического отделения местной больницы — его госпитализировали после неоднократного появления голым во дворе.

    Как рассказал собеседник 360.ru, утром в воскресенье подозреваемый избил мать, ее увезли на скорой. Затем мужчина отправился в ларек и убил продавщицу.

    Ранее жителю Раменского вынесли приговор за убийство матери. Он отсидит 13 лет в колонии строгого режима.

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    Ilya Moskovets/URA.RU