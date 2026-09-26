Семерых пострадавших при пожаре на «Триумфе» госпитализировали на Камчатке

На Камчатке спасатели организовали транспортировку семерых моряков, пострадавших при пожаре на рыболовецком судне «Триумф». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Персея» прибыла в порт Петропавловска-Камчатского. Спасатели поисково-спасательных отрядов МЧС и КГКУ «ЦОД» транспортировали пострадавших на берег. Для этого они задействовали судно Морской спасательной службы «Печак».

«Первым рейсом доставили моряков с тяжелыми травмами. Спасатели вместе с медиками Территориального центра медицины катастроф аккуратно перенесли с одного судна на другое раненых, используя носилки», — уточнили в МЧС.

Кроме того, на борту эвакуационного судна работает психолог. В порту пострадавших встретили бригады скорой помощи.

Ранее у берегов Камчатки загорелось судно «Триумф». На борту находились 29 человек, 25 из них забрало проходящее судно «Персей». Судьба еще четырех моряков остается неизвестной.