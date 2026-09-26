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    Семерых пострадавших при пожаре на «Триумфе» госпитализировали на Камчатке

    На Камчатке спасатели организовали транспортировку семерых моряков, пострадавших при пожаре на рыболовецком судне «Триумф». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

    «Персея» прибыла в порт Петропавловска-Камчатского. Спасатели поисково-спасательных отрядов МЧС и КГКУ «ЦОД» транспортировали пострадавших на берег. Для этого они задействовали судно Морской спасательной службы «Печак».

    «Первым рейсом доставили моряков с тяжелыми травмами. Спасатели вместе с медиками  Территориального центра медицины катастроф аккуратно перенесли с одного судна на другое раненых, используя носилки», — уточнили в МЧС.

    Кроме того, на борту эвакуационного судна работает психолог. В порту пострадавших встретили бригады скорой помощи.

    Ранее у берегов Камчатки загорелось судно «Триумф». На борту находились 29 человек, 25 из них забрало проходящее судно «Персей». Судьба еще четырех моряков остается неизвестной.