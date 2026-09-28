Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11 км над уровнем моря
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» в «Максе».
До этого в субботу, 26 сентября, на вулкане Шивелуч также произошел пепловый выброс. Тогда на высоту около 10-12 километров над уровнем моря. Пепел выпал в поселке Ключи, а также накрыл Козыревск.
По мнению главы вулканостанции в поселке Ключи Юрия Демянчука, мощный выброс может быть связан с ростом нового лавового купола, сообщил Пятый канал.
Ранее в пригороде Баку произошло извержение одного из крупнейших на планете грязевых вулканов — Отмана Боздага.
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