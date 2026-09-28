360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11 км над уровнем моря

    Канал в «Максе» Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»
    Фото: Канал в «Максе» Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»

    На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» в «Максе».

    До этого в субботу, 26 сентября, на вулкане Шивелуч также произошел пепловый выброс. Тогда на высоту около 10-12 километров над уровнем моря. Пепел выпал в поселке Ключи, а также накрыл Козыревск.

    По мнению главы вулканостанции в поселке Ключи Юрия Демянчука, мощный выброс может быть связан с ростом нового лавового купола, сообщил Пятый канал.

    Ранее в пригороде Баку произошло извержение одного из крупнейших на планете грязевых вулканов — Отмана Боздага.

    Читайте также

    В пригороде Баку произошло извержение грязевого вулкана

    Bruno Girin

    В районе извержения Анак-Кракатау пропал катер с журналистами

    Deden Iman

    В Индонезии после извержения Анак-Кракатау выпал вулканический пепел

    Вулканолог спрогнозировал изменение характера активности Этны в ближайшие годы

    Fotogramma/Keystone Press Agency

    Молния ударила в кратер вулкана в Гватемале

    Ученые отметили год с начала извержения вулкана Крашенинникова

    Вулкан Шивелуч накрыл пеплом населенные пункты Камчатки

    Ust Kamchatsk Information Centre/via Global Look Press

    Вандалы испортили надписью Малую долину гейзеров на Камчатке

    На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 12 километров второй раз за два дня

    Самый активный вулкан Европы проснулся. Тайны и мифы сицилийской Этны

    Взвержения вулкана Этна, Сицилия, 1 декабря 2023 года. Valeria Abis