Пропавшего на Пхукете 17-летнего россиянина нашли в больнице

Парня, который пропал на Пхукете, нашли в больнице, он находится в коме. Об этом 360.ru рассказал знакомый 17-летнего подростка.

По словам нашего источника, уроженец Перми попал в аварию в Таиланде. У раненого сломана челюсть и есть переломы.

Информацию о пропаже молодого человека проверяют в Генеральном консульстве России на Пхукете. Как рассказали 360.ru, пока каких-либо обращений по этой теме не поступало.

Парень исчез вечером 4 октября. Он направлялся на встречу с друзьями в районе Патонга, однако до места не добрался. Мальчик живет на острове с матерью и сестрой, редко выходит из дома и не говорит по-английски и по-тайски.