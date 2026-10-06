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    Пропавшего на Пхукете 17-летнего россиянина нашли в больнице

    Фото: РИА «Новости»

    Парня, который пропал на Пхукете, нашли в больнице, он находится в коме. Об этом 360.ru рассказал знакомый 17-летнего подростка.

    По словам нашего источника, уроженец Перми попал в аварию в Таиланде. У раненого сломана челюсть и есть переломы.

    Информацию о пропаже молодого человека проверяют в Генеральном консульстве России на Пхукете. Как рассказали 360.ru, пока каких-либо обращений по этой теме не поступало.

    Парень исчез вечером 4 октября. Он направлялся на встречу с друзьями в районе Патонга, однако до места не добрался. Мальчик живет на острове с матерью и сестрой, редко выходит из дома и не говорит по-английски и по-тайски.

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    Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agenc

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    Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agenc