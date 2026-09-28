Тело девушки в Волжском нашли из-за разморозившегося холодильника

Жители многоквартирного дома в Волжском обратились в экстренные службы из-за неприятного запаха, исходящего из квартиры. Оказалось, что внутри разморозился холодильник, в котором находилось тело девушки. Об этом 360.ru рассказала соседка убитой.

По ее словам, мама девушки давно умерла и она жила с отцом.

«У них часто были ссоры, на почве того, что он выпивал, не работал. И часто домой приглашал маргиналов. На этой почве ругались», — отметила собеседница 360.ru.

Женщина уточнила, что тело нашли после перебоев со светом. Соседи почувствовали запах и вызвали сотрудников полиции. Тело девочки лежало в холодильнике в позе эмбриона.

«По внешнему виду подростка можно было сказать, что живут бедно, девочка очень была худая, и на вид лет 13», — добавила она.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.