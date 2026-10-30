30 октября 2026 05:38 Шесть дней неизвестности в Нижнем Новгороде: как искали двух сбежавших школьниц и чем все закончилось Психолог Макарова: за побегом детей из дома чаще стоит недопонимание с родными Фото: Пресс-слуюба ГУ МВД России по Нижегородской области / Пресс-служба МВД Эксклюзив

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В Нижнем Новгороде две 13-летние школьницы друг за другом сбежали из дома. История завершилась благополучно, но заставила в очередной раз задаться вопросом, почему подростки уходят из дома, а взрослые не замечают тревожные сигналы и что делать, чтобы подобного не случилось. На эти вопросы вместе с детским психологом попытался ответить 360.ru.

Исчезли одна за другой В пятницу 23 октября 13-летняя школьница как обычно около 07:00 вышла из дома на проспекте Ленина. Родные ждали девочку домой к вечеру, но она не появилась. Родители подростка начали обзванивать знакомых, но никаких сведений о том, куда могла деться их дочь не получили. В итоге пришлось обратиться в полицию. На следующий день эта ситуация повторилась в другой семье. Около полудня 24 октября из дома на улице Бориса Видяева ушла вторая школьница. В городе расклеили ориентировки, к розыску подключились добровольцы поисково-спасательного центра «Рысь» и сотрудники полиции. Вскоре выяснилось, что девочки хорошо знакомы и могли убежать вместе. «Домой идти не хочет» После нескольких дней безуспешных поисков и полного молчания одна из девочек все же вышла на связь с матерью. Она отправила короткое видеосообщение, в котором подтвердила, что оба подростка вместе и с ними все в порядке. «Прислала кружочек, что она жива, все хорошо. Но домой она идти не хочет», — рассказала мать одной из девочек. Назвать причину, по которой ребенок отказывается возвращаться, женщина не смогла. По ее словам, накануне исчезновения никаких конфликтов в семье не было.

Фото: 360.ru

Днем 29 октября источник 360.ru отметил, что одна из школьниц заверила, будто они с подругой в безопасности. Однако их поиски все еще продолжались. Счастливый конец? Поиски завершились к вечеру 29 октября — обе школьницы нашлись живыми и невредимыми. Как сообщили в городском управлении МВД, девочки находились в Автозаводском районе, в доме бабушки одной из них. Перед тем как передать их родителям, с подростками пообщались сотрудники полиции, в том числе инспекторы по делам несовершеннолетних. По данным ведомства, угрозы жизни и здоровью девочек не было. Официально правоохранители не сообщили, почему школьницы ушли из дома и где именно провели эти дни до того, как оказались у бабушки. Полиция поблагодарила всех, кто участвовал в поисках, — сотрудников, волонтеров и неравнодушных горожан. Почему подростки уходят из дома После того как девочек нашли, без ответа пока остается главный вопрос — почему они вообще ушли из дома. Разобраться в возможных причинах такого поведения в разговоре с 360.ru помогла детский психолог, нейропсихолог и клинический психолог Кира Макарова. «Скорее всего, в основе лежат, конечно, конфликты, недопонимание с родителями», — сказала Макарова.

Фото: РИА «Новости»

Она объяснила, что вопросы в таких историях всегда адресуют взрослым. Важно понять, что заставило ребенка уйти из дома, кто его окружал и следили ли родители за происходящим.

Ответственность за такие вещи все равно, как бы там что ни выходило, все равно в первую очередь лежит на взрослых людях, на родителях. Что произошло? Почему взрослые допустили такую возможность? Кира Макарова

Она добавила, что конфликты и трудности в отношениях с родителями — часть нормальной жизни. Однако именно они чаще всего подталкивают подростка к уходу из дома. Окружение В подростковом возрасте общение со сверстниками начинает играть наиболее важную роль в жизни ребенка. По словам психолога, нельзя упускать из виду этот факт. «У подростка уже ведущий вид деятельности — общение со сверстниками, ему очень важны сверстники, очень важно окружение. И поэтому родители должны всегда знать, с кем общается их ребенок. Что подталкивает подростков к подобному роду явлениям? Бывает, что родители не знают, с кем общаются их дети, что у них за окружение», — объяснила психолог. Кроме того, она обратила внимание и на важность наполнения жизнь подростка, помимо школы. По ее словам, родители часто оставляют без внимания эту сферу.

Фото: РИА «Новости»

«Нужно внимательно следить за тем, с кем он общается, есть ли у него любимое дело. Подросток, кроме школы, должен иметь какие-то увлечения. Допустим, спорт или какое-то творчество. Нужно заполнять этот вакуум в человеке тем, что сделает его более культурным, тем, что его разносторонне развивает. Многие думают, что дети сами вырастут как грибы. Ну, не бывает так. Человек-то рождается пустой, в него нужно заложить все», — объяснила Макарова. Психолог подчеркнула, что ребенка нельзя предоставлять самому себе. В этом возрасте ему особенно важно взаимодействие, и упускать это из виду нельзя. Как избежать побегов Если так получилось, что ребенок все же ушел из дома, Макарова посоветовала родителям разобраться в своих отношениях с ребенком, но в первую очередь, конечно же, обратиться в правоохранительные органы.

Если ребенок уже ушел, нужно обращаться в правоохранительные органы, заявлять его в розыск. А потом уже садиться и выяснять, что происходит. Может быть, отношения не сформированы, нет никаких доверительных отношений. Это повод к тому, чтобы присмотреться и что-то поменять в отношениях с ребенком. Выяснить, что происходит в его жизни, и наладить отношения, сделать все для того, чтобы их наладить. Ведь это не взрослый человек, который вам сказал: «Я с тобой жить не хочу», собрался и ушел. Это ребенок. Кира Макарова

Она напомнила, что хорошие отношения с подростком нужно выстраивать до наступления подросткового возраста. Нужно начинать создавать доверительные отношения с самого детства. Кроме того, по словам эксперта, семья не должна оставаться с проблемой один на один. «Здесь очень важно привлечь социум, какие-то организации, которые есть в обществе. Ребенок должен знать, что ни он, ни его родители не одни. Он должен знать, что мы живем в обществе, и общество помогает людям в этом непростом вопросе — в воспитании детей», — отметила эксперт.

Фото: РИА «Новости»

История двух нижегородских школьниц завершилась благополучно, но она напомнила о хрупкости отношений родителей с детьми. Как отметил психолог, за подобными побегами чаще всего стоят не сиюминутные обиды, а накопленное недопонимание, которое взрослые замечают слишком поздно. Родителям стоит помнить, что доверие и интерес к жизни ребенка — это и есть та самая профилактика, которая делает подобные истории реже.