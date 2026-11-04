В Москве при пожаре в захламленной квартире погибли два человека

На севере Москвы при пожаре в квартире погибли два человека. Об этом сообщил источник 360.ru.

Происшествие случилось на улице Космонавта Волкова. Возгорание началось в трехкомнатной квартире на восьмом этаже. Огонь охватил личные вещи и мебель на площади пять квадратных метров. Помещение было сильно захламлено.

Прибывшие на место спасатели вынесли одного человека на лестничную клетку. В дальней комнате обнаружили еще одного пострадавшего. Оба находились в тяжелом состоянии. В результате мужчина и женщина погибли.

В МЧС 360.ru подтвердили, что пожар удалось потушить. На месте работали медики и экстренные службы.

Накануне в Новой Москве загорелся частный дом. Пожар распространился на площади в 120 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В тот же день на юге Москвы воспламенилась шаурмичная. Спасатели вытащили из огня пять человек.