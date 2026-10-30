В Подмосковье неизвестные разрисовали дом Орбакайте

Неизвестные разрисовали дом в Подмосковье, принадлежащий Кристине Орбакайте. Информацию о том, что певица является собственницей жилья, 360.ru подтвердила помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

Изначально сообщение о надписи на заборе особняка в деревне Малые Бережки появилось в телеграм-канале Shot. Однако авторы поста заявили, что дом принадлежит Пугачевой.

«Собственница дома, кстати, Кристина Орбакайте», — подчеркнула Чупракова.

По ее словам, ей ничего не известно о нападении на дом и о том, будет ли собственница обращаться в правоохранительные органы.

Ранее Орбакайте воссоединилась с уехавшим из России сыном Дени Байсаровым. Родственники встретились в Монако.