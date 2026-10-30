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    В Подмосковье неизвестные разрисовали дом Орбакайте

    Фото: РИА «Новости»

    Неизвестные разрисовали дом в Подмосковье, принадлежащий Кристине Орбакайте. Информацию о том, что певица является собственницей жилья, 360.ru подтвердила помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

    Изначально сообщение о надписи на заборе особняка в деревне Малые Бережки появилось в телеграм-канале Shot. Однако авторы поста заявили, что дом принадлежит Пугачевой.

    «Собственница дома, кстати, Кристина Орбакайте», — подчеркнула Чупракова.

    По ее словам, ей ничего не известно о нападении на дом и о том, будет ли собственница обращаться в правоохранительные органы.

    Ранее Орбакайте воссоединилась с уехавшим из России сыном Дени Байсаровым. Родственники встретились в Монако.

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