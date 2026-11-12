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    Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре на востоке Москвы

    Фото: РИА «Новости»

    Пожар со смертельным исходом произошел в квартире жилого дома на улице Алтайской в Восточном административном округе столицы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

    «Произошло загорание личных вещей и мебели. Принятыми мерами пожар ликвидировали», — уточнили в ведомстве.

    Пожарные спасли 11 жильцов дома, среди них — пятеро детей.

    «К сожалению, в огне погибли три человека, в том числе двое детей», — заключили в столичном ГУ МЧС.

    Ранее складское помещение с аккумуляторами загорелось в районе Печатники, в Южнопортовом проезде. Пламя распространилось в том числе на второй ярус и кровлю. Спасателям пришлось вскрыть крышу, чтобы ликвидировать возгорание.

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