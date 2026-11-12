В частном доме в Курортном районе Петербурга при пожаре погиб мужчина

В одноэтажном частном доме на улице Героев в Курортном районе Петербурга произошел пожар, погиб мужчина. Об этом «Мойке78» сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило спасателям после полуночи 12 ноября. Огонь охватил наружную стену дома на площади 10 квадратных метров. После тушения пламени на месте нашли тело мужчины.

В ту же ночь в Стрельне на Монастырской улице сгорела баня. Сведений о пострадавших не поступало.

Кроме того, утром в четверг на юге Петербурга тушили пожар в трехкомнатной квартире. Пламя ликвидировали примерно за 20 минут, в результате возгорания пострадал мужчина, его госпитализировали.