На западе Москвы загорелись две машины, пожар сняли на видео
Припаркованный возле детской площадки в Москве автомобиль загорелся, пламя перекинулось на соседнюю машину. Об этом сообщил источник 360.ru.
ЧП произошло в районе Очаково-Матвеевское, на Матвеевской улице. Из горящей машины текло горючее, из-за которого вспыхнул стоявший рядом автомобиль.
«Происходит загорание автомобилей, стоящих в ряду, на общей площади 15 квадратных метров», — добавил источник.
Спасатели ликвидировали пожар, никто не пострадал.
Ранее в деревне Левково Пушкинского округа загорелась зоогостиница. Огонь разгорелся на втором этаже, оттуда пошел дым. Работники эвакуировали питомцев.
Спасатели локализовали пожар на площади 225 квадратных метров. Подмосковная прокуратура взяло под контроль установление причин возгорания.
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