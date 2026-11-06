Версий много, причина одна. Как гибель альпинистов в Безенги стала самой массовой за 25 лет

Трагедия в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии в 2026 году, унесшая жизни 17 альпинистов, стала самой массовой гибелью людей в горах России за четверть века. В МЧС официальной причиной случившегося назвали «оголение» ледника из-за погодных изменений, однако в первые дни после схода массы рассматривали и другие сценарии. Подробнее — в материале 360.ru.

Что произошло в Безенгийском ущелье

Снежно-ледовая масса сошла около 17:00 6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском ущелье. Под удар стихии попала группа из 33 альпинистов, 10 участникам удалось самостоятельно выбраться и спуститься, еще шестерых госпитализировали. Остальные погибли.

Поисково-спасательная операция продолжалась более шести суток и осложнялась сложным ледово-скальным рельефом. Среди жертв оказались сотрудники Росгвардии и опытные инструкторы, включая петербургского альпиниста Альберта Изотова, который во время ЧП проводил с группой тренировку на леднике.

Официальная версия гибели альпинистов

Главная причина, озвученная спустя два месяца после трагедии — климатические изменения. Об этом в парламенте КБР заявил первый заместитель начальника ГУ МЧС по КБР Эльдар Хашхожев.

«Это был обвал горного ледника. Все это происходит из-за того, что линия снежного покрова повышается, то есть оголяются некоторые участки», — процитировал его ТАСС.

По словам Хашхожева, это ослабило так называемую «нижнюю подпорку» — естественную опору, которая десятилетиями удерживала крупные ледяные и снежные массы наверху. Когда опора теряет прочность, происходит обвал.

Причины произошедшего в горах стали темой обсуждения на расширенном заседании по развитию туризма в Кабардино-Балкарии, состоявшемся в региональном парламенте. Участники встречи объяснили произошедшее глобальными климатическими изменениями, которые происходят в мире.