Версий много, причина одна. Как гибель альпинистов в Безенги стала самой массовой за 25 лет
Трагедия в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии в 2026 году, унесшая жизни 17 альпинистов, стала самой массовой гибелью людей в горах России за четверть века. В МЧС официальной причиной случившегося назвали «оголение» ледника из-за погодных изменений, однако в первые дни после схода массы рассматривали и другие сценарии. Подробнее — в материале 360.ru.
Что произошло в Безенгийском ущелье
Снежно-ледовая масса сошла около 17:00 6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском ущелье. Под удар стихии попала группа из 33 альпинистов, 10 участникам удалось самостоятельно выбраться и спуститься, еще шестерых госпитализировали. Остальные погибли.
Поисково-спасательная операция продолжалась более шести суток и осложнялась сложным ледово-скальным рельефом. Среди жертв оказались сотрудники Росгвардии и опытные инструкторы, включая петербургского альпиниста Альберта Изотова, который во время ЧП проводил с группой тренировку на леднике.
Официальная версия гибели альпинистов
Главная причина, озвученная спустя два месяца после трагедии — климатические изменения. Об этом в парламенте КБР заявил первый заместитель начальника ГУ МЧС по КБР Эльдар Хашхожев.
«Это был обвал горного ледника. Все это происходит из-за того, что линия снежного покрова повышается, то есть оголяются некоторые участки», — процитировал его ТАСС.
По словам Хашхожева, это ослабило так называемую «нижнюю подпорку» — естественную опору, которая десятилетиями удерживала крупные ледяные и снежные массы наверху. Когда опора теряет прочность, происходит обвал.
Причины произошедшего в горах стали темой обсуждения на расширенном заседании по развитию туризма в Кабардино-Балкарии, состоявшемся в региональном парламенте. Участники встречи объяснили произошедшее глобальными климатическими изменениями, которые происходят в мире.
Альтернативные версии
Одна из версий была связана с обрушением скального карниза. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по КБР Кантемир Беров в беседе с stav.kp.ru отметил, что характер повреждений и свидетельства очевидцев указывают скорее на это, чем на классическую лавину.
«Когда произошел отрыв, альпинисты, которые там находились, слышали гул, грохот, а потом в течение 15-20 секунд все заволокло снегом», — заявил он.
Также эксперт обратил внимание на сильную ударную волну с камнями. Именно этим объяснили наличие ран на телах погибших.
Еще была версия о ледопаде. Президент Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов в разговоре с РИА «Новости» отмечал, что в Безенги много висячих ледников, и однозначно определить, сошла ли на группу снежная лавина или обрушился ледопад, невозможно.
То ли ледопад обрушился, то ли из-за массы снега, который сейчас выпал, сказать не могу.
Абдул-Халим Ольмезов
При этом он назвал район Безенги очень опасным из-за схода лавин. По словам Ольмезова, туристы нечасто ходят туда.
Как отметил научный сотрудник Высокогорного геофизического института Росгидромета Владимир Докукин в интервью ТАСС, снежно-ледовый обвал было предвидеть почти невозможно.
«Последний вертолетный облет горной территории Кабардино-Балкарии, в котором я участвовал, проводился 4 августа. Я также позже изучал и космические снимки. Никаких признаков, что может произойти обвал, не было», — рассказал он.
Докукин отметил, что висячие ледники всегда отличались особой стабильностью — могут «жить» сотни лет и никогда не падать. Они имеют нерушимый контакт с коренными породами, поэтому очень устойчивы.
Уголовное дело и вопросы ответственности
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Альпинист Дмитрий Поляков, находившийся в том же районе в составе другой группы, в беседе с RT отметил, что о вероятном обвале ледника «знали все» и именно это стало основанием для расследования.
Также он говорил о низкой вероятности спасения альпинистов. Когда произошла трагедия — все «бегали, пытались чем-то помочь». Однако что именно делать — никто не знал.
Сам Поляков прибыл в горы Кабардино-Балкарии, чтобы пройти семидневный маршрут, но после случившегося с туристической группой 6 сентября все походы приостановили. По его словам, маршрут его группы не проходил вблизи обрушившегося ледника.
Нам сообщили, что есть угроза обрушения ледника. Мы там не должны были ходить, максимум могли напротив пройти, не подходя на опасное расстояние.
Дмитрий Поляков
Официальная позиция МЧС на сегодняшний день связывает гибель 17 человек с «оголением» ледника под влиянием климатических изменений. Однако в первые дни после трагедии рассматривали разные версии случившегося.
Уголовное дело о халатности остается открытым, а вопрос о степени предсказуемости катастрофы и ответственности организаторов сборов пока окончательно не закрыли.