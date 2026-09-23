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    В Калининграде пропал 11-летний мальчик

    Фото: РИА «Новости»

    Школьник из микрорайона Чкаловск пропал в Калининграде. О местонахождении 11-летнего мальчика ничего не известно с 22 сентября. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» в соцсетях.

    Рост пропавшего – 146 сантиметров, он худощавого телосложения, у него светло-русые короткие волосы. Мальчик был в черной кофте, белом поло и черных джинсах. На ногах у школьника были синие кроссовки с белой подошвой.

    Добровольцам требуется помощь в распространении ориентировок в интернете и соцсетях.

    Ранее стало известно, что в Якутии вертолет Ми-8МТ вылетел на поиски пропавших на реке Лене рыбаков. Информация о пропаже трех мужчин поступила 16 сентября. Они отправились на рыбалку на моторной лодке 14 сентября, но так и не вернулись.

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