В Калининграде пропал 11-летний мальчик

Школьник из микрорайона Чкаловск пропал в Калининграде. О местонахождении 11-летнего мальчика ничего не известно с 22 сентября. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» в соцсетях .

Рост пропавшего – 146 сантиметров, он худощавого телосложения, у него светло-русые короткие волосы. Мальчик был в черной кофте, белом поло и черных джинсах. На ногах у школьника были синие кроссовки с белой подошвой.

Добровольцам требуется помощь в распространении ориентировок в интернете и соцсетях.

Ранее стало известно, что в Якутии вертолет Ми-8МТ вылетел на поиски пропавших на реке Лене рыбаков. Информация о пропаже трех мужчин поступила 16 сентября. Они отправились на рыбалку на моторной лодке 14 сентября, но так и не вернулись.