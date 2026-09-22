Red Wings опровергла информацию о возгорании самолета с людьми в Екатеринбурге

Самолет Red Wings задымился в аэропорту Кольцово, однако пассажиров и экипажа на борту не было. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Представители перевозчика опровергли сообщения СМИ о вспыхнувшем самолете с людьми и подчеркнули, что информация не соответствовала действительности. Для выяснения причин произошедшего создали специальную комиссию. В авиакомпании отметили, что до ее выводов делать заключения о произошедшем было преждевременно.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры уточнила, что 20 сентября около 19:20 на стоянке аэропорта Кольцово во время подготовки самолета Red Wings к вылету задымился нос фюзеляжа. Ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности полетов и взяло под контроль ее проведение.