Режим ЧС ввели в Ростовской области после схода 27 вагонов с рельсов

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после схода вагонов с железнодорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось на 321-м километре СКЖД в Орловском районе. С рельсов сошли 27 вагонов, 25 из них опрокинулись. Никто не пострадал.

Маневровый поезд отбуксировал 43 неповрежденных вагона на станцию Двойная. Специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы.

Ранее стало известно, что ущерб от схода 11 вагонов в Иркутской области превысил миллион рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности крупный ущерб.