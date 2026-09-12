Трое детей погибли в массовом ДТП под Архангельском
Число детей, погибших в аварии в Архангельской области, возросло до трех. Всего жертвами ДТП стали 13 человек, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
ДТП произошло 11 сентября на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры». Микроавтобус «ГАЗель Next» следовал по маршруту «Северодвинск — Березник». При обгоне автомобиля Nissan он столкнулся со встречным лесовозом Renault.
Среди погибших — водитель грузовика, а также водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще восемь пассажиров маршрутки госпитализировали. Ранее в МВД сообщали о двух детях, которые стали жертвами аварии.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям об оказании небезопасных услуг и нарушении правил дорожного движения. Они устанавливают очевидцев аварии.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил 12 сентября днем траура по погибшим в ДТП.