СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае

Уголовное дело возбудили в Красноярском крае после жесткой посадки вертолета в поселке Суломай. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Вертолет Ми-8 выполнял санитарный рейс по маршруту Байкит — Суломай. Около 23:00 20 сентября воздушное судно жестко приземлилось в финальной точке.

На борту были три члена экипажа и два медработника. Вертолет получил повреждения, пострадали два человека — бортмеханик и фельдшер. Их отправили в Красноярск на Ан-2, где поместили в краевую больницу

Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло причинение крупного ущерба. Специалисты рассматривают две версии: нарушение правил пилотирования воздушного судна и техническая неисправность.

Ранее самолет Ан-3 загорелся на Сахалине после жесткой посадки в поле.