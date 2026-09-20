СК возбудил уголовное дело из-за отравления спортсменов в Иркутске

В Иркутске отравилась группа спортсменов, приехавших из Иркутска для участия в соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области.

У спортсменов возникли признаки кишечной инфекции, они обратились за медпомощью. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

«В Иркутске следователи СК проводят проверку по факту обращения группы несовершеннолетних за медицинской помощью», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее шестеро детей отравились в детском лагере на Сахалине. Воспитанники пожаловались на недомогание после ужина, у них были слабость и тошнота. Детей на скорой доставили в инфекционное отделение, четверо из них остались в больнице.

Врачи оценили их состояние как удовлетворительное. Столовую лагеря закрыли, на месте работают сотрудники Роспотребнадзора.