Стало известно, когда в деле о пропаже семьи Усольцевых поставят точку

Глава отряда «Лиза Алерт» Сергеев: точку в поисках Усольцевых еще не поставили

Точку в поисках пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых еще не поставили. Об этом 360.ru сообщил глава поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

По его словам, поисково-спасательную операцию в Кутурчинском Белогорье вели длительно и тщательно, однако все равно нельзя исключать, что спасатели и волонтеры что-то упустили.

«Это природа, которая сильно меняется в течение года. Крайне сложный рельеф, большая площадь. И пока точка не поставлена», — подчеркнул Сергеев.

Собеседник 360.ru также напомнил, что следственные действия еще ведутся. Финальные выводы допустимы только после завершения расследования.

Подробнее о том, что могло случиться с Усольцевыми, читайте в нашей статье.