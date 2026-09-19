В Петербурге ищут подростка, которому требуется медицинская помощь

Пропавшего подростка, которому требуется медицинская помощь, объявили в розыск в Санкт-Петербурге. Об этом РИА «Новости» сообщили источники в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Сегодня в 18:00 к нам поступила заявка на поиск 17-летнего подростка, днем он уехал на черном велосипеде из Удельного парка и не вернулся. Ему требуется медицинская помощь, объявлен поиск», — отметили в отряде.

В «ЛизаАлерт» сообщили, что парень был одет в синюю водолазку и зеленую жилетку. Штаны и кроссовки на юноше были черные. Рост пропавшего — 160 сантиметров.

Собеседница агентства отметила, что поиски будут продолжаться и в ночное время. Сейчас в операции участвуют около 30 волонтеров. Юношу ищут в Приморском районе Санкт-Петербурга.

В начале сентября в Брянске искали пропавшего 14-летнего школьника. Поиски продолжались три дня, мальчика нашли.