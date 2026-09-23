В Якутии вертолет Ми-8МТ вылетел на поиски пропавших на реке Лене рыбаков

В Якутии в Кобяйском улусе продолжаются поиски трех пропавших рыбаков. К операции подключили вертолет Ми-8МТ, уже вылетевший из Якутска, сообщила пресс-служба службы спасения Республики Саха.

В службе уточнили, что на борту воздушного судна находятся водолазы Юрий Юргин и Станислав Соломахин. Вертолет облетит территорию по предполагаемому маршруту исчезновения рыбаков на реке Лена.

Информация о пропаже трех мужчин поступила 16 сентября. Они отправились на рыбалку на моторной лодке 14 сентября, но так и не вернулись.

Ранее следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело после происшествия на реке Лена, где пропали капитан и два матроса теплохода. Во время стоянки они на моторное лодке отправились на берег.