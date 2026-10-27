В Анталье трое российских туристов оказались в ловушке на крепостной стене

Трое российских туристов оказались в ловушке на стенах Аланийской крепости в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщило агентство IHA .

По данным издания, россияне забрались на крепостные стены, но заблудившись, не смогли самостоятельно спуститься. Они позвонили в службу экстренной помощи 112.

На место прибыли пожарные и сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям. Спасатели отыскали звонивших в труднодоступном месте и организовали спуск.

Всех троих благополучно вывели в безопасную зону. Сейчас туристы чувствуют себя хорошо.

Ранее в Анталье микроавтобус с туристами вылетел с трассы. Пострадали 14 пассажиров.