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    В Чили из-за оползней пострадали шесть человек

    Мощные дожди обрушились на столицу Чили и ее окрестности. В результате возникли оползни, которые смели автомобили на улицах и затопили дома. Об этом сообщила газета The Washington Post.

    Спасатели эвакуировали жителей в нескольких районах, из-за стихийного бедствия пострадали по меньшей мере шесть человек.

    Президент Хосе Антонио Каст объявил чрезвычайное положение в Лас-Кондесе. Из-за проливных дождей ключевые дороги затопило.

    В регионе выпало примерно в девять раз больше среднемесячной нормы осадков, река Мапочо вышла из берегов.

    Стихийное бедствие также накрыло Ливию — в Триполи из-за мощных дождей произошло наводнение. В результате погибли два человека: один получил смертельный удар током, а второй застрял в затонувшей машине. Представители банка Jumhouria Bank подтвердили, что одним из погибших был сотрудник финансовой организации.

    Мэр центрального района Триполи Фадель Абу Аркуб охарактеризовал ситуацию с потопом как катастрофическую.

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