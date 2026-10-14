В Чили из-за оползней пострадали шесть человек

Мощные дожди обрушились на столицу Чили и ее окрестности. В результате возникли оползни, которые смели автомобили на улицах и затопили дома. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Спасатели эвакуировали жителей в нескольких районах, из-за стихийного бедствия пострадали по меньшей мере шесть человек.

Президент Хосе Антонио Каст объявил чрезвычайное положение в Лас-Кондесе. Из-за проливных дождей ключевые дороги затопило.

В регионе выпало примерно в девять раз больше среднемесячной нормы осадков, река Мапочо вышла из берегов.

Стихийное бедствие также накрыло Ливию — в Триполи из-за мощных дождей произошло наводнение. В результате погибли два человека: один получил смертельный удар током, а второй застрял в затонувшей машине. Представители банка Jumhouria Bank подтвердили, что одним из погибших был сотрудник финансовой организации.

Мэр центрального района Триполи Фадель Абу Аркуб охарактеризовал ситуацию с потопом как катастрофическую.