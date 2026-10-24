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    В Югре три человека погибли при опрокидывании моторной лодки

    Фото: РИА «Новости»

    На реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе перевернулась моторная лодка. В результате погибли трое мужчин, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

    По данным ведомства, ЧП произошло 24 октября. По предварительной информации, очевидцы спасли одного человека.

    Для ликвидации последствий случившегося привлекли 12 человек и три единицы техники. От МЧС работали три сотрудника и одна единица техники.

    Сейчас проводятся следственные мероприятия. Спасатели напомнили о необходимости проверять исправность судна и надевать жилеты. Также важно не перегружать лодку и не выходить на воду в состоянии опьянения.

    В начале октября двое мужчин, вышедших на лодке на рыбалку, пропали в Хабаровском крае.

    В конце сентября на Амуре перевернулась лодка с тремя рыбаками. В результате один из них погиб. Двое других мужчин смогли выплыть самостоятельно.

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