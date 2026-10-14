Житель Балашихи ошпарил бывшую жену кипятком из чайника

В Балашихе мужчина вылил на бывшую жену чайник кипятка. Об этом рассказала 360.ru пострадавшая Анастасия.

Проблемы в отношениях начались у пары давно, супруг выпивал, в нетрезвом состоянии крушил мебель и технику, дошло и до рукоприкладства.

Женщина решила развестись. Оформить развод удалось не сразу — муж сопротивлялся, прятал и рвал документы Анастасии.

Когда официальное расторжение отношений в феврале 2026 года все же оформили, мужчина отказался съезжать с квартиры, в которой был прописан. Выписали его только 12 октября по решению суда.

По словам Анастасии, в момент очередной словесной перепалки экс-супруг взял горячий чайник и вылил на нее. Женщина получила ожоги первой, второй и третьей степени на 22% кожи, лежит в ожоговом центре в Подольске.

По сообщению пресс-службы МВД Подмосковья, правонарушителя задержали и возбудили уголовное дело.

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