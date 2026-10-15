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    Парашютиста снесло ветром на крышу дома в Астраханской области

    Фото: РИА «Новости»

    Под Астраханью парашютист по имени Ильяс приземлился на крышу дома. О произошедшем 360.ru рассказал друг спортсмена Михаил.

    «С Ильясом все хорошо, он дома, это были плановые прыжки, но из-за сильного ветра Ильяса снесло на дома, которые находятся рядом с аэродромом. С хозяевами все уладили», — сообщил он.

    В Сети распространилось видео с застрявшим на крыше парашютистом — его обнаружил владелец жилища. Спортсмен извинялся и просил лестницу. Мужчина вызвал спасателей, те сняли нежданного гостя.

    По данным источника 360.ru, парашютист совершал тренировочный прыжок с высоты 1700 метров. Он зацепился за крышу дома подвесной системой.

    «Малейшее движение — и он мог упасть, скользил по крыше, получил незначительные травмы. Приехали сотрудники подразделения пожарной охраны, подняли трехколенную лестницу, двое из пожарной охраны поднялись на крышу, отстегнули от подвесной системы и по трехколенной лестнице его спускали», — добавил он.

    Прыжки с парашютом — экстремальный вид спорта. В октябре этого года рекордсмен Сергей Сергиенко погиб на аэродроме «Крутицы» после прыжка с высоты в шесть тысяч метров.

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