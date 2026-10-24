В Бразилии учительница погибла при падении, спасая застрявшего в туалете ученика

В Бразилии 24-летняя учительница языковой школы Ньяра Кармо попыталась помочь застрявшему в туалете ученику, но неудачно упала и в итоге погибла. Об этом сообщило издание Metropoles.

По данным Секретариата общественной безопасности, учительница попыталась передать ученику ключи от туалета через окно. Но в процессе она упала после того, как перегородка из гипсокартон сдвинулась с места.

На место происшествия вызвали военную полицию. Правоохранители обнаружили девушку без сознания у лестницы. Прибывшие медики констатировали ее смерть.

Представители школы выразили соболезнования родным и близким погибшей. В знак траура в филиалах Fisk приостановили занятия.

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