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    В Бразилии учительница погибла при падении, спасая застрявшего в туалете ученика

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Бразилии 24-летняя учительница языковой школы Ньяра Кармо попыталась помочь застрявшему в туалете ученику, но неудачно упала и в итоге погибла. Об этом сообщило издание Metropoles.

    По данным Секретариата общественной безопасности, учительница попыталась передать ученику ключи от туалета через окно. Но в процессе она упала после того, как перегородка из гипсокартон сдвинулась с места.

    На место происшествия вызвали военную полицию. Правоохранители обнаружили девушку без сознания у лестницы. Прибывшие медики констатировали ее смерть.

    Представители школы выразили соболезнования родным и близким погибшей. В знак траура в филиалах Fisk приостановили занятия.

    Ранее в США посмертно наградили учителя Деррика Мура, спасшего 10-летнюю школьницу из отбойного течения.