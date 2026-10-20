Выяснение обстоятельств пожара в автосервисе Москвы проконтролирует прокуратура

Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств возгорания оборудования в автосервисе на Лианозовском проезде в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, возгорание произошло в помещении автосервиса в Лианозовском проезде», — заявили в сообщении.

Огонь уже ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее пожар случился в Сочи в двухэтажном доме на улице Роз. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Из постройки вывели троих людей. Очевидцы сообщили, что видели много огня, также пламя перекинулось на электрические столбы.

Еще один пожар произошел в одноэтажном здании в Петродворцовом районе Петербурга. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.