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    В Турции микроавтобус с альпинистами слетел с дороги и перевернулся

    Фото: РИА «Новости»

    Микроавтобус с туристами вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья, есть пострадавшие. Об этом написала сообщила газета Akdeniz Gerçek.

    Авария произошла в понедельник вечером, 26 октября, у деревни Чердин.

    «Туристический микроавтобус вылетел с трассы в кювет после того, как водитель не справился с управлением», — говорится в публикации.

    По информации журналистов, пострадали 14 пассажиров и водитель. В микроавтобусе ехали альпинисты, их пунктом назначения был район Финике.

    Пострадавших доставили в ближайшие больницы, полиция начала расследование ДТП.

    Ранее в Турции 11 человек погибли при столкновении автобуса с эвакуатором.

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