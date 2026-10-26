В Турции микроавтобус с альпинистами слетел с дороги и перевернулся
Микроавтобус с туристами вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья, есть пострадавшие. Об этом написала сообщила газета Akdeniz Gerçek.
Авария произошла в понедельник вечером, 26 октября, у деревни Чердин.
«Туристический микроавтобус вылетел с трассы в кювет после того, как водитель не справился с управлением», — говорится в публикации.
По информации журналистов, пострадали 14 пассажиров и водитель. В микроавтобусе ехали альпинисты, их пунктом назначения был район Финике.
Пострадавших доставили в ближайшие больницы, полиция начала расследование ДТП.
Ранее в Турции 11 человек погибли при столкновении автобуса с эвакуатором.
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