В Турции микроавтобус с альпинистами слетел с дороги и перевернулся

Микроавтобус с туристами вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья, есть пострадавшие. Об этом написала сообщила газета Akdeniz Gerçek .

Авария произошла в понедельник вечером, 26 октября, у деревни Чердин.

«Туристический микроавтобус вылетел с трассы в кювет после того, как водитель не справился с управлением», — говорится в публикации.

По информации журналистов, пострадали 14 пассажиров и водитель. В микроавтобусе ехали альпинисты, их пунктом назначения был район Финике.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы, полиция начала расследование ДТП.

Ранее в Турции 11 человек погибли при столкновении автобуса с эвакуатором.