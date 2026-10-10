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    Турист из Франции на глазах семьи умер у выхода на посадку в аэропорту Майорки

    Фото: РИА «Новости»

    В аэропорту Майорки умер 70-летний турист из Франции. Ожидая посадки, он схватился за грудь и потерял сознание из-за сердечного приступа. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

    Путешественник с семьей ожидал посадки на самолет, который должен был доставить его домой после нескольких дней отдыха. Он внезапно потерял сознание, произошла остановка сердца.

    Первыми подоспели члены медицинской бригады аэропорта и начали сердечно-легочную реанимацию. Затем к ним присоединились несколько сотрудников службы скорой медицинской помощи. Попытки реанимировать туриста не увенчались успехом.

    Семья погибшего, находившаяся с ним в момент обморока, стала свидетелем действий парамедиков и была глубоко потрясена произошедшим. Причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.

    Ранее пассажир самолета умер во время полета из Москвы в Омск. Перед этим он устроил дебош на борту.

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