Запасы нефти в западных странах назвали исчерпанными

Глава трейдера Vitol Group Харди объявил об истощении запасов нефти на Западе

Западные страны полностью исчерпали запасы свободной нефти из-за войны США с Ираном. Как сообщило агентство Bloomberg , с таким заявлением выступил исполнительный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Расселл Харди на энергетическом форуме в Лондоне.

Он подчеркнул, что предстоящей зимой очень тяжелой окажется ситуация на топливном рынке.

«На Западе больше нет запасов, которые можно было бы использовать», — заявил Харди.

Комментируя заявление стран G7 о высвобождении из стратегических запасов 100 миллионов баррелей нефти, директор Vitol Group уточнил, что условия этого решения не носят прозрачный характер.

Заявление главы нефтетрейдера прозвучало на следующий день после того, как исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер предупредил, что из-за нарушения логистики для свободного рынка остались доступными менее 10% мировых запасов нефти.

Ранее Саудовская Аравия отменила часть поставок нефти в страны Европы.