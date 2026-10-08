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    Напавший на школу в Польше подросток записывал происходившее на камеру

    Туск: напавший на польскую школьную уборщицу подросток снимал атаку

    Напавший с ножом на уборщицу в начальной школе в Лещидуле-Новинах 15-летний подросток использовал шлем с видеокамерой для записи происходящего. Об этом перед совещанием с главами профильных ведомств заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова привело издание TVP.

    «К сожалению, в первый раз мы имеем дело с несовершеннолетним, который имел на себе шлем с камерой. Он намеревался снимать нападение», — отметил политик.

    Премьер также допустил, что нападавшие в таких инцидентах могли становиться «жертвами психологического насилия».

    Туск призвал чаще патрулировать территории возле школ и обратился к президенту Польши Каролю Навроцкому с требованием не блокировать законопроект о борьбе с разжигающим ненависть контентом.

    Нападение произошло около 09:00 по местному времени. Подросток вошел в здание и ударил ножом уборщицу, его мотивы пока неизвестны.

    Днем ранее студент техникума в Остроленке напал с ножом на учреждение, пострадали семь человек.

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