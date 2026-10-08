Напавший на школу в Польше подросток записывал происходившее на камеру

Напавший с ножом на уборщицу в начальной школе в Лещидуле-Новинах 15-летний подросток использовал шлем с видеокамерой для записи происходящего. Об этом перед совещанием с главами профильных ведомств заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова привело издание TVP .

«К сожалению, в первый раз мы имеем дело с несовершеннолетним, который имел на себе шлем с камерой. Он намеревался снимать нападение», — отметил политик.

Премьер также допустил, что нападавшие в таких инцидентах могли становиться «жертвами психологического насилия».

Туск призвал чаще патрулировать территории возле школ и обратился к президенту Польши Каролю Навроцкому с требованием не блокировать законопроект о борьбе с разжигающим ненависть контентом.

Нападение произошло около 09:00 по местному времени. Подросток вошел в здание и ударил ножом уборщицу, его мотивы пока неизвестны.

Днем ранее студент техникума в Остроленке напал с ножом на учреждение, пострадали семь человек.