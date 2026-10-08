Напавший на школу в Польше подросток записывал происходившее на камеру
Туск: напавший на польскую школьную уборщицу подросток снимал атаку
Напавший с ножом на уборщицу в начальной школе в Лещидуле-Новинах 15-летний подросток использовал шлем с видеокамерой для записи происходящего. Об этом перед совещанием с главами профильных ведомств заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова привело издание TVP.
«К сожалению, в первый раз мы имеем дело с несовершеннолетним, который имел на себе шлем с камерой. Он намеревался снимать нападение», — отметил политик.
Премьер также допустил, что нападавшие в таких инцидентах могли становиться «жертвами психологического насилия».
Туск призвал чаще патрулировать территории возле школ и обратился к президенту Польши Каролю Навроцкому с требованием не блокировать законопроект о борьбе с разжигающим ненависть контентом.
Нападение произошло около 09:00 по местному времени. Подросток вошел в здание и ударил ножом уборщицу, его мотивы пока неизвестны.
Днем ранее студент техникума в Остроленке напал с ножом на учреждение, пострадали семь человек.