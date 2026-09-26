Во Франции открыли мемориал советским женщинам-партизанам

Мемориал советскому женскому партизанскому отряду «Родина» открыли в городе Тиле на северо-востоке Франции. Церемонию провело посольство России совместно с посольством Белоруссии, сообщил РИА «Новости» временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин.

«Сегодня, 26 сентября, посольство совместно с коллегами из посольства Белоруссии с участием скульпторов, потомков участниц Сопротивления и неравнодушных граждан провело торжественную церемонию у мемориала, посвященного женскому партизанскому отряду „Родина“», — рассказал дипломат.

Участники возложили цветы к памятникам, которые Россия и Белоруссия передали в дар Тилье, и почтили память советских женщин, участвовавших в освобождении Франции.

Мероприятие первоначально планировали провести 27 сентября, однако его отменили. Российская и белорусская стороны организовали церемонию 26 сентября с участием скульпторов, потомков участниц Сопротивления и местных жителей.