Молдавия обвинила Украину в обмелении Днестра

Украина перестала поддерживать уровень воды в Днестре. Об этом заявил министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер в соцсети Facebook* .

По его словам, сброс воды на молдавскую территорию сократился. На севере страны уровень реки упал до исторически низких отметок. Министр добавил, что похожая ситуация наблюдается и на Украине.

Хаждер напомнил: в середине месяца украинская сторона запросила значительное сокращение сброса воды из Днестровского водохранилища. Причиной назвали засуху в Карпатах. Молдавия выступала против и старалась отложить решение.

«Правительство будет постоянно следить за ситуацией и оказывать всю необходимую поддержку местным органам власти и операторам сетей, чтобы мы могли и впредь обеспечивать бесперебойное водоснабжение граждан», — заверил министр.

В республике действует чрезвычайное положение в энергетике и гидрологии.

В марте в Молдавии ввели режим экологической тревоги из-за разлива топлива на Украине.

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