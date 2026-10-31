ТЦ вспыхнул под Петербургом. Загорелось здание на 2000 «квадратов»

Пожар произошел в ТЦ на площади 2250 квадратных метров во Всеволожске

Крупный пожар произошел в торговом центре во Всеволожске, эвакуировать пришлось 65 человек. О деталях происшествия сообщила пресс-служба МЧС в «Максе» .

Пламя охватило второй этаж здания. Очевидица рассказывала «Фонтанке», что пожар полыхал более часа.

Родственники собеседницы издания живут в соседнем от ТЦ доме, они ушли из квартиры, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

К месту происшествия МЧС перебросило расчеты сразу шести пожарных частей. Спасатели оперативно развернули штаб для координации действий.

Из опасной зоны вывели людей. Сначала сотрудники спасательных служб эвакуировали из здания самого торгового центра 30 человек, среди которых 15 детей.

Позже бойцы МЧС провели дополнительную эвакуацию жителей ближайших многоэтажек. На улицы вывели 35 человек. В общей сложности зону риска покинули 65 человек, из них 20 детей.

Пожар уже удалось локализовать. Он охватил площадь в 2250 квадратных метров.

Ранее на ядерном объекте в США произошел пожар с радиационным выбросом.