Ветеринар рассказал, как кот Суслик мог отравиться ядом

Владельцы могут принести на уличной обуви опасные для домашних питомцев вещества, от бензина до антифриза. Однако крысиным ядом кошки чаще травятся от мышей. Об этом ветеринарный врач сети ветеринарных клиник «Василек» Татьяна Гольнева сообщила 360.ru.

«История, что хозяин где-то наступил, отравленное зерно принес на себе, и кот это облизал, мне кажется маловероятной», — сказала она.

Крысиный яд, по мнению ветеринара, мог попасть в организм кота через пойманную мышь. Однако хозяевам все равно нужно быть начеку. Гольнева сообщила, что на уличной обуви действительно можно принести вредные для питомцев вещества, такие как бензин, антифриз и реагенты.

От чего умер кот Суслик из Петрозаводска и как обезопасить домашнего питомца от случайного отравления — в материале 360.ru.