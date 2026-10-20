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    На Сахалине стали чаще встречать медведей у населенных пунктов

    Фото: РИА «Новости»

    Обращения о выходе бурого медведя к населенным пунктам Томаринского района на Сахалине все чаще стали поступать местным властям. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

    По данным оперативных служб, ликвидировали 19 зверей, которые представляли угрозу для населения.

    Администрация Томаринского округа попросила местных жителей соблюдать меры предосторожности. Не стоит ходить в лес и прилегающие к нему территории, пытаться наблюдать за хищниками и подкармливать их.

    Ранее стало известно, что в Югре застрелили агрессивного медведя, который пробрался в дом пенсионерки. Кроме того, полицейские обезвредили хищника в кафе в Кабанском районе Бурятии. Сотрудники заведения обратились в правоохранительные органы. По их словам, зверь рычал и мог напасть на посетителей.

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