На Сахалине стали чаще встречать медведей у населенных пунктов

Обращения о выходе бурого медведя к населенным пунктам Томаринского района на Сахалине все чаще стали поступать местным властям. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

По данным оперативных служб, ликвидировали 19 зверей, которые представляли угрозу для населения.

Администрация Томаринского округа попросила местных жителей соблюдать меры предосторожности. Не стоит ходить в лес и прилегающие к нему территории, пытаться наблюдать за хищниками и подкармливать их.

Ранее стало известно, что в Югре застрелили агрессивного медведя, который пробрался в дом пенсионерки. Кроме того, полицейские обезвредили хищника в кафе в Кабанском районе Бурятии. Сотрудники заведения обратились в правоохранительные органы. По их словам, зверь рычал и мог напасть на посетителей.