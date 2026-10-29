Подросток без прав «прокатил» полицейского на капоте, уходя от преследования
Шестнадцатилетний подросток несколько сотен метров проехал с сотрудником ГАИ на капоте. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в «Максе».
На одной из улиц Майкопа инспекторы попытались остановить автомобиль, водитель которого грубо нарушил ПДД. Нарушитель требование проигнорировал, правоохранители пустились в погоню.
Когда машина остановилась на светофоре, полицейский преградил ей путь, встав перед ней.
«В этот момент злоумышленник тронулся с места, и сотрудник полиции оказался на капоте», — написала Волк.
Убегая от второго правоохранителя, злоумышленник свернул на боковую улицу и вскоре остановился. К счастью, инспектор смог удержаться от падения.
На оказавшегося за рулем 16-летнего нарушителя без прав возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Также на него составили пять административных материалов.
Ранее в Новосибирске 22-летний водитель «Мерседеса» избил 49-летнего прохожего.