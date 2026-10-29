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    Подросток без прав «прокатил» полицейского на капоте, уходя от преследования

    Фото: 360.ru

    Шестнадцатилетний подросток несколько сотен метров проехал с сотрудником ГАИ на капоте. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в «Максе».

    На одной из улиц Майкопа инспекторы попытались остановить автомобиль, водитель которого грубо нарушил ПДД. Нарушитель требование проигнорировал, правоохранители пустились в погоню.

    Когда машина остановилась на светофоре, полицейский преградил ей путь, встав перед ней.

    «В этот момент злоумышленник тронулся с места, и сотрудник полиции оказался на капоте», — написала Волк.

    Убегая от второго правоохранителя, злоумышленник свернул на боковую улицу и вскоре остановился. К счастью, инспектор смог удержаться от падения.

    На оказавшегося за рулем 16-летнего нарушителя без прав возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Также на него составили пять административных материалов.

    Ранее в Новосибирске 22-летний водитель «Мерседеса» избил 49-летнего прохожего.

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