Подросток без прав «прокатил» полицейского на капоте, уходя от преследования

Шестнадцатилетний подросток несколько сотен метров проехал с сотрудником ГАИ на капоте. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в «Максе» .

На одной из улиц Майкопа инспекторы попытались остановить автомобиль, водитель которого грубо нарушил ПДД. Нарушитель требование проигнорировал, правоохранители пустились в погоню.

Когда машина остановилась на светофоре, полицейский преградил ей путь, встав перед ней.

«В этот момент злоумышленник тронулся с места, и сотрудник полиции оказался на капоте», — написала Волк.

Убегая от второго правоохранителя, злоумышленник свернул на боковую улицу и вскоре остановился. К счастью, инспектор смог удержаться от падения.

На оказавшегося за рулем 16-летнего нарушителя без прав возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Также на него составили пять административных материалов.

Ранее в Новосибирске 22-летний водитель «Мерседеса» избил 49-летнего прохожего.