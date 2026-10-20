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    В горах Армении нашли тело 22-летнего россиянина

    Фото: РИА «Новости»

    В Армении обнаружили тело 22-летнего россиянина на дереве. Местные правоохранители ведут расследование, сообщило издание Shamshyan.

    Вечером 18 октября старший лесничий при осмотре подконтрольного ему участка заметил на дереве тело мужчины в лесу недалеко от горного поселения Арзакан-Агверан в Котайкской области. Он сразу обратился в полицию.

    Правоохранители выяснили, что погибший — 22-летний гражданин России. Возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы, включая судебно-медицинскую, чтобы выяснить причины и обстоятельства смерти россиянина.

    Ранее на Кипре обнаружили мертвым 22-летнего россиянина. Труп нашли в море 26 сентября.

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