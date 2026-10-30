Лодка с четырьмя российскими туристами взорвалась и загорелась на Бали

Экскурсионная лодка с четырьмя российскими туристами на борту взорвалась возле острова Нуса-Пенида в 12 километрах от Бали. Об этом сообщило издание IDN Times .

Около 13:40 по местному времени (8:40 по московскому) 29 октября россияне отдыхали на небольшом катере «Наоми», когда в задней части судна произошел взрыв и начался пожар. Туристы и сопровождавший их гид прыгнули в море и не пострадали. Капитан замешкался и получил ожоги ног.

Оказавшихся в воде людей тут же подобрали, никто не погиб.

Местные правоохранители предположили, что на лодке мог взорваться аккумулятор. Точную причину пока устанавливают. Гид и владелец судна уверяют, что оно своевременно проходило техническое обслуживание и проверки.

Ранее в Тихом океане спасли дрейфовавшего 41 день юношу. Житель Папуа-Новой Гвинеи отправился на рыбалку и его унесло течением.