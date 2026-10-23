Легковушка столкнулась с автобусом в Екатеринбурге, водитель погиб

В Екатеринбурге шофер Škoda столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ЧП водитель легковушки скончался. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

«Дорожный инцидент произошел 23 октября 2026 года в дневное время на перекрестке улиц 8 Марта и 183/а в Екатеринбурге», — рассказали в ведомстве.

По неуточненной информации, водитель легковушки допустил немотивированный выезд, из-за чего столкнулся с автобусом.

«Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался», — отметили в пресс-службе.