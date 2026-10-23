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    Легковушка столкнулась с автобусом в Екатеринбурге, водитель погиб

    В Екатеринбурге шофер Škoda столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ЧП водитель легковушки скончался. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

    «Дорожный инцидент произошел 23 октября 2026 года в дневное время на перекрестке улиц 8 Марта и 183/а в Екатеринбурге», — рассказали в ведомстве.

    По неуточненной информации, водитель легковушки допустил немотивированный выезд, из-за чего столкнулся с автобусом.

    «Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался», — отметили в пресс-службе.

    Фото: 360.ru

    На момент ЧП в автобусе были пассажиры. Врачи осматривают 16 человек, среди них — семеро несовершеннолетних. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и правоохранители.

    Как отметил очевидец в беседе с 360.ru, среди людей есть пострадавшие. У нескольких человек — ушибы и травмы. Один находится в тяжелом состоянии.

    По факту ДТП возбудили уголовное дело. Прокуратура взяла расследование под контроль.

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