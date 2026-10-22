Семь человек погибли и еще двое пострадали в ДТП в Тюменской области

В Тюменской области минивэн наехал на стоящий грузовой автомобиль MAN вечером 21 октября. В результате аварии погибли семь человек и еще двое пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на 278-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском округе. После наезда на грузовик минивэн загорелся.

В МЧС добавили, что из-за смертельного ДТП перекрыли одну полосу и организовали реверсивное движение. Среди погибших и пострадавших нет детей.

На место происшествия прибыли 16 человек, в том числе пять сотрудников МЧС. Кроме того, задействовали шесть единиц техники.

Ранее в Тюменской области следователи раскрыли уголовное дело об убийстве ранее пропавшей без вести 56-летней женщины. Ее тело со следами огнестрельных ранений обнаружили закопанным в лесу.