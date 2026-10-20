Легковушка влетела в толпу пешеходов и детскую коляску в Ульяновске

МВД: в ДТП в Ульяновске пострадали шесть человек, включая младенца

В Ульяновске легковой автомобиль врезался на пешеходном переходе в толпу людей, пострадали шесть человек, включая троих детей. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

Возле дома 7а по проспекту Авиастроителей 18-летний водитель ВАЗ 2114 не справился с управлением, сбил трех пешеходов, стоявших на разделительной полосе, и врезался в столб.

«В результате ДТП две женщины 1962 и 2003 годов рождения и младенец, находившийся в коляске, получили травмы. Они были госпитализированы», — отметили в пресс-службе.

Водитель и двое его несовершеннолетних пассажиров также пострадали и оказались в больнице.

Сотрудники следственно-оперативной группы ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На кадрах, предоставленных очевидцем, видно, что машина сильно покорежена. Рядом стоит разбитая коляска.

Ранее суд лишил водителя прав на год за оставление места ДТП с лосем на М-11.