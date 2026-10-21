Трактор съехал в кювет и перевернулся в Пензеской области

В Мокшанском районе на трассе «Плес — Голицыно — Нижний Ломов» произошло ДТП. По данным отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по Пензенской области, 23-летний водитель трактора «Беларус» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Об этом пишет «Пенза-пресс» .

В результате аварии водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную скорость с учетом дорожных условий. Особое внимание следует уделять загородным трассам и грунтовым дорогам, где сцепление хуже. Перед поездкой необходимо проверять техническое состояние транспорта.