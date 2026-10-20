Сайт 110 km.ru: защитная пленка помогает уберечь кузов авто от сколов и царапин

Защитную пленку стоит наносить на автомобили, которые часто ездят по трассам, а также на кроссоверы и внедорожники, где пластиковые накладки стирают краску до металла, провоцируя коррозию. Среди подверженных этой проблеме моделей — УАЗ «Патриот», Tank 300, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, пишет Piter.TV.

Пленка защищает кузов от песка, камней и реагентов, а лобовое стекло — от царапин скребками и щетками, хотя при серьезных ДТП она не спасет от ремонта. При выборе материала важна его толщина (например, полиуретан около 210 микрон) и качество установки на детали со сложной геометрией.