Легкой автомобиль столкнулся с грузовиком в Городищенском районе Пензенской области

На автодороге «Нижняя Елюзань — Сурск» в Городищенском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Duster и грузовика «ЗИЛ-130». Как сообщили «Пензе-пресс» в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, от удара обе машины опрокинулись и загорелись.

На место выехали автоцистерна на базе «КамАЗа» и «УАЗ» с расчетами из шести сотрудников пожарно-спасательной части № 52. Спасатели потушили пламя, отключили аккумуляторные батареи и огородили зону происшествия.

Деблокирование пострадавших не потребовалось, так как водители от оказания медицинской помощи отказались. В связи с инцидентом водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, а перед обгоном обязательно убеждаться в безопасности маневра.