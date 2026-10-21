На Киевском шоссе столкнулись грузовик и шесть легковых машин

На 59-м километре Киевского шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, столкнулись грузовик, груженный песком, и шесть легковых автомобилей. На место прибыли две бригады скорой помощи. Медики осмотрели троих человек, все они отказались от госпитализации.

Движение в сторону Москвы затруднено: из двух полос перекрыта одна. Обстоятельства аварии уточняют.

Накануне в Ульяновске легковой автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе. В результате шесть человек пострадали, в том числе трое детей. Причиной аварии стал 18-летний водитель, который не справился с управлением и влетел в столб.

За день до этого на юго-востоке Москвы мотоциклист погиб, врезавшись в припаркованные автомобили.