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    На Киевском шоссе столкнулись грузовик и шесть легковых машин

    Фото: РИА «Новости»

    На 59-м километре Киевского шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщил источник 360.ru.

    По его данным, столкнулись грузовик, груженный песком, и шесть легковых автомобилей. На место прибыли две бригады скорой помощи. Медики осмотрели троих человек, все они отказались от госпитализации.

    Движение в сторону Москвы затруднено: из двух полос перекрыта одна. Обстоятельства аварии уточняют.

    Накануне в Ульяновске легковой автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе. В результате шесть человек пострадали, в том числе трое детей. Причиной аварии стал 18-летний водитель, который не справился с управлением и влетел в столб.

    За день до этого на юго-востоке Москвы мотоциклист погиб, врезавшись в припаркованные автомобили.

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