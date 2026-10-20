Водителю присудили 6 лет тюрьмы за смертельное ДТП на Обводном канале в Петербурге

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга поддержала обвинение по делу о смертельном ДТП на набережной Обводного канала. Суд приговорил водителя Skoda к шести годам лишения свободы в колонии-поселении, пишет Neva.Today .

По версии следствия, 18 января 2025 года мужчина, управляя автомобилем Skoda, нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу Mercedes, который двигался по главной. После столкновения немецкий автомобиль вылетел за ограждение и упал в воду. Находившиеся в салоне женщина и ее несовершеннолетняя дочь погибли.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).